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НовостиОбщество29 апреля 2023 1:28

Ветреную и теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае 29 апреля 2023

Днем по краю будет до +26
Вера Березовская
В Барнауле температура воздуха днем составит +16, +18 градусов

В Барнауле температура воздуха днем составит +16, +18 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

29 апреля в Алтайском крае будет тепло и ветрено. Прогноз на день дали в региональном Гидрометцентре.

В целом по краю температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, по югу местами до +26. Преимущественно без осадков, по востоку местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер подует юго-западный с переходом на северный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит +16, +18 градусов. Осадков не будет. Ветер подует юго-западный с переходом на северный со скоростью 6-11 м/с.