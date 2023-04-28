Буйный пассажир избил таксиста и получил ограничение свободы на полгода

Суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Топчиха конфликт между таксистом и пассажиром закончился судом. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, клиент такси избил водителя.

В конце декабря прошлого года 32-летний мужчина вызвал такси от работы до дома. По пути он начал ругаться с водителем.

- Тогда водитель такси решил остановиться, в это время подсудимый вышел из машины, подошёл к двери водителя и стал его вытаскивать из салона на улицу, однако ему этого сделать не удалось, так как водитель такси был пристегнут ремнём безопасности, - отметили в ведомстве.

Но и это не остановило мужчину, и он несколько раз ударил водителя по голове, щеке и в ухо. Таксисту удалось закрыть дверь, после чего он сразу поехал в полицию и написал заявление.

Подсудимый принес извинения водителю, но тот его не простил. В итоге его признали виновным и приговорили к ограничению свободы на полгода.