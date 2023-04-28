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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:14

На несанкционированных пляжах в Барнауле установили запрещающие знаки

Рядом со знаками есть таблички с указанием числа погибших
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Опасные для купания места

Опасные для купания места

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на несанкционированных пляжах установили знаки «Купаться запрещено». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, их разместили на водоемах, где люди купаются чаще всего.

На этой неделе спасатели завершили работы по замене знаков безопасности в опасных для купания местах. Рядом с ними появились и таблички с указанием числа погибших на водоемах за три года.

- 16 таких табличек разместили на стихийных пляжах, где горожане бывают чаще всего, - подчеркнули в мэрии.

Как только установится теплая погода, спасатели и полицейские будут контролировать данные территории.