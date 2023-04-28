На несанкционированных пляжах в Барнауле установили запрещающие знаки

Опасные для купания места Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на несанкционированных пляжах установили знаки «Купаться запрещено». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, их разместили на водоемах, где люди купаются чаще всего.

На этой неделе спасатели завершили работы по замене знаков безопасности в опасных для купания местах. Рядом с ними появились и таблички с указанием числа погибших на водоемах за три года.

- 16 таких табличек разместили на стихийных пляжах, где горожане бывают чаще всего, - подчеркнули в мэрии.

Как только установится теплая погода, спасатели и полицейские будут контролировать данные территории.