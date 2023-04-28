Цифра в деле: «Ростелеком» показал алтайским предпринимателям преимущества своих решений

Фото: ПАО «Ростелеком»

Встреча прошла в Барнауле в формате делового ужина.

Эксперты компании представили собравшимся гостям экосистему цифровых сервисов — «Виртуальную АТС» и номер «8 800», «Wi-Fi для гостей», «Видеонаблюдение», «ТВ для бизнеса» и «Умные экраны». Эти продукты направлены на поиск и привлечение к бизнесу целевой аудитории и выстраивание коммуникаций с потенциальными клиентами. Специалисты «Ростелекома» также рассказали о возможностях центров обработки данных (ЦОД) компании и преимуществах инфраструктуры, которая функционирует на отечественном ПО.

«"Ростелеком" сегодня — технологический лидер в инновационных решениях для бизнеса и госуструктур. Продуктами и решениями компании успешно пользуются десятки тысяч предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране. Начать цифровую трансформацию с нами проще, чем кажется на первый взгляд. Мы предлагаем тестовый период при подключении услуг, помогаем разобраться в технологиях и настройке оборудования, персональный менеджер и наши профильные специалисты на связи 24/7», — отметила на встрече заместитель директора — директор по корпоративным и массовому сегментам Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Курылева.

Участниками делового ужина стали индивидуальные предприниматели и руководители коммерческих организаций розничной торговли и общественного питания, сельского хозяйства, строительной отрасли, промышленного производства и сферы услуг.

«Сбалансированные тарифы и присутствие в каждом населенном пункте региона выделяет "Ростелеком" среди провайдеров и операторов фиксированной связи. Обновленный личный кабинет услуги "Виртуальная АТС" стал еще более функциональным: выбрать и подключить городской номер, настроить переадресацию вызовов и другие сервисы теперь можно самостоятельно. А современный технологичный ЦОД оператора, наоборот, не требует нашего вовлечения в процесс. Это дом в доме, оснащенный резервным питанием и магистралями связи. Круглосуточная техподдержка решает вопросы любой сложности профессионально и быстро. Мы тестировали и другие услуги компании. «Голосового помощника», например, считаем флагманом среди подобных решений», — поделился участник встречи Олег Еременко, директор Центра информационных решений ИП Еременко.

Узнать подробнее об услугах «Ростелекома» или оставить заявку на подключение можно на официальном сайте или по номеру 8 800 200 3000.

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