Билеты на речной транспорт в Барнауле подорожают

Сезон перевозок пассажиров по Оби начнется 29 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом сезоне навигации по Оби в Барнауле подорожают билеты на речной транспорт. Цены вырастут примерно на 5-7 %. Об этом сообщают «Вести Алтай»

Сезон перевозок пассажиров начинается завтра, 29 апреля. Как обычно, курсировать по Оби будут три судна. С среднем их наполняемость составляет 100 человек. Могут брать на борт и больше пассажиров: например, судно «Москва – 176» максимально может перевезти до 140 человек (по количеству спасательных жилетов). Но даже если билет купит один человек, корабль пойдет по маршруту.

Кроме этого, навигация по Оби затруднена замыванием дна в местах высадки пассажиров и рисками сесть на мель. Возможно, некоторые остановки будут отменены. Более подробное расписание будет известно позже.