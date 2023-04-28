Жителей Барнаула приглашают на продуктовые ярмарки 29 апреля

Ярмарка в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в субботу, 29 апреля, пройдут очередные продовольственные ярмарки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они будут работать с 10 до 14 часов.

На торговых площадках можно будет купить мясо фрукты и овощи, масло, полуфабрикаты, выпечку и так далее. Свою продукцию представят производители из Барнаула и всего Алтайского края.

Площадки организуют на следующих точках:

- проспект Ленина, 71;

- улица 50 лет СССР, 51а;

- площадь Народная;

- улица Германа Титова, 9;

- проспект Красноармейский, 36;

- улица Чайковского, 21а.