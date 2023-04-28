В Змеиногорске в реке утонул автомобиль с молодой семьей и фельдшером

Автомобиль утонул в реке. Скриншот видео «Инцидент Барнаул»

В Змеиногорске в реке утонул автомобиль с людьми. Как пишут в телеграм-канале «Инцидент Барнаул», в машине были муж с женой и медик скорой помощи.

У молодой семьи остались двое детей, муж лишь позавчера якобы вернулся из зоны СВО, а третьим погибшим стал парень, который работал в скорой медпомощи фельдшером.

- У него остались ребенок и беременная жена,- пишет подписчица Наталья.

Официальной информации пока не было. Подробности выясняются.