В Бийске изменили схему движения общественных маршрутов

Автобусы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске после начала ремонта моста изменили схему движения маршрутов. Работы на объекте стартовали 28 апреля и уже спровоцировали пробки, сообщает «Бийский рабочий».

На время ремонта коммунального моста изменена схема движения автобусов в Заречье, речь идет о маршрутах №3,4,15,21,21г, 24 и 45. Теперь автобусы будут двигаться в сторону Льнокомбината по улице Шишкова с поворотом на улицу Дальнюю и выезжать к «Октябрю» по переулку Красноярский.

Схема движения в сторону центра будет такой же.