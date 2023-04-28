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НовостиОбщество28 апреля 2023 2:05

В Бийске изменили схему движения общественных маршрутов

В городе начинаются пробки из-за ремонта моста
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Автобусы

Автобусы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске после начала ремонта моста изменили схему движения маршрутов. Работы на объекте стартовали 28 апреля и уже спровоцировали пробки, сообщает «Бийский рабочий».

На время ремонта коммунального моста изменена схема движения автобусов в Заречье, речь идет о маршрутах №3,4,15,21,21г, 24 и 45. Теперь автобусы будут двигаться в сторону Льнокомбината по улице Шишкова с поворотом на улицу Дальнюю и выезжать к «Октябрю» по переулку Красноярский.

Схема движения в сторону центра будет такой же.