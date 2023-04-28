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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 1:23

Серьезный пожар произошел в частном доме в Барнауле

Возгорание началось ночью
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пожар на Чернышевского

Пожар на Чернышевского

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле 28 апреля ликвидировали крупный пожар в частном доме. Как сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Речь идет о доме на улице Чернышевского. Люди успели выйти из дома. Ликвидацией пожара занимались шесть автоцистерн и 38 спасателей.

К 22:38 распространение огня прекратили, от него пострадали крыша и надворные постройки. Соседние дома не пострадали. Причина пожара выясняется.