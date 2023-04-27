На строительной площадке в Барнауле нашли мину

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю

В Индустриальном районе Барнаула на строительной площадке нашли мину во время проведения земельных работ. Подробности рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.

– Для идентификации неожиданной находки, внешне похожей на снаряд, на место происшествия была вызвана группа разминирования Росгвардии, – рассказали в ведомстве.

В итоге специалисты установили, что в земле лежит 82-мм минометная мина. Судя по следам ржавчины и коррозии, боеприпас пролежал в грунте продолжительное время.

С соблюдением мер предосторожности инженеры Росгвардии обезвредили боеприпас на войсковом полигоне.