В Алтайском крае женщина разожгла во дворе костер и спалила две квартиры

Огонь стал неуправляем и перебросился на двухквартирный дом
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Бурлинском районе Алтайского края произошел пожар из-за разожженного костра во дворе. Об этом сообщают в региональном МЧС.
– Невзирая на то, что в Бурлинском районе с 26 апреля постановлением администрации района введен особый противопожарный режим, хозяйка квартиры в двухквартирном доме в селе Михайловке этого района разожгла во дворе костер, - рассказали в МЧС.
Огонь стал неуправляем и перебросился на двухквартирный дом. В итоге женщина лишилась жилья. Во второй квартире, к счастью, никто не жил. Пожарные потушили пожар и не дали распространиться на другие строения.