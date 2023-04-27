В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Штормовое предупреждение объявили в период с 28 апреля по 2 мая
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в период с 28 апреля по 2 мая из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
– На большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класса), - предупредили синоптики.
Напомним, недавно в Алтайском крае зарегистрировали первый серьезный в этом сезоне лесной пожар. Огонь со стороны Республики Казахстан добрался до Михайловского района.