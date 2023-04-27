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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:40

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

На большей части территории края ожидается пожароопасность 4 класса
Вера Березовская
Штормовое предупреждение объявили в период с 28 апреля по 2 мая

Штормовое предупреждение объявили в период с 28 апреля по 2 мая

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в период с 28 апреля по 2 мая из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

– На большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класса), - предупредили синоптики.

Напомним, недавно в Алтайском крае зарегистрировали первый серьезный в этом сезоне лесной пожар. Огонь со стороны Республики Казахстан добрался до Михайловского района.