В мае барнаульцы смогут наблюдать лунное полутеневое затмение

Для барнаульцев организуют публичные астрономические наблюдения Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале мая барнаульцы смогут наблюдать завораживающее астрономическое явление - полутеневое затмение. Об этом сообщает «Наблюдательный Барнаул».

В ночь с 5 на 6 мая наступит полнолуние и лунное полутеневое затмение. Луна пройдет через полутень Земли с 22:14 вечера до 2:31 ночи по местному времени. Своей максимальной фазы затмение достигнет в 00.19-00.23

– Можно будет увидеть слабо заметное красное свечение лунного диска. Примечательно также то, что Луна находиться будет низко над горизонтом на протяжении этого времени, - рассказали в группе «Наблюдательный Барнаул»

Если небо будет чистое и позволит погода, то для барнаульцев организуют публичные астрономические наблюдения.