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НовостиНаука27 апреля 2023 9:03

В мае барнаульцы смогут наблюдать лунное полутеневое затмение

Можно будет увидеть слабо заметное красное свечение лунного диска
Вера Березовская
Для барнаульцев организуют публичные астрономические наблюдения

Для барнаульцев организуют публичные астрономические наблюдения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале мая барнаульцы смогут наблюдать завораживающее астрономическое явление - полутеневое затмение. Об этом сообщает «Наблюдательный Барнаул».

В ночь с 5 на 6 мая наступит полнолуние и лунное полутеневое затмение. Луна пройдет через полутень Земли с 22:14 вечера до 2:31 ночи по местному времени. Своей максимальной фазы затмение достигнет в 00.19-00.23

– Можно будет увидеть слабо заметное красное свечение лунного диска. Примечательно также то, что Луна находиться будет низко над горизонтом на протяжении этого времени, - рассказали в группе «Наблюдательный Барнаул»

Если небо будет чистое и позволит погода, то для барнаульцев организуют публичные астрономические наблюдения.