В Алтайском крае 27 и 28 апреля перекроют трассу из-за движения военных колонн

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены Фото: Герман Архаров

В связи с движением военных колонн в Алтайском крае перекроют на время участок Чуйского тракта. Об этом предупредили в краевой Госавтоинспекции.

27 апреля с 17.00 до 19.20 нельзя будет проехать на участке автодороги «Р-256 – н.п. Озерки».

28 апреля с 07.55 до 08.30 минут будет закрыта для движения любых видов транспорта автодорога «ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 – СНТ «Горизонт». В это же день с 12.25 до 14.55 перекроют участов «СНТ «Горизонт» – а/д Р-256 (н.п. Новокраюшкино)».

При этом в ГИБДД отмечают, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.