В Алтайском крае детям запретили ходить на пляж без взрослых

Речь идет не только о родителях, а вообще о любых взрослых, которые сопровождают ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расширили перечень мест, где не могут находиться дети. Депутаты внесли изменения в так называемый закон «о комендантском часе», сообщает пресс-служба АКЗС.

В список мест, где запрещено находиться несовершеннолетним, попали кальянные, заведения, где употребляют вейпы и другую табачную продукцию, а также букмекерские конторы, комнаты приема ставок, нежилые, ветхие дома, бесхозные здания. Еще одно изменение касается водоемов. Согласно внесенным поправкам, дети до 18 лет должны будут находиться там в только сопровождении взрослых.

– Мы говорим о любых совершеннолетних гражданах, которые сопровождают ребенка. Это могут быть бабушка, дедушка, брат, сестра или взрослый знакомый, который привел детей на данный объект», - вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Он отметил, что таким образом еще раз закрепляется обязанность взрослых следить за тем, чтобы дети не были на водоемах одни вне зависимости от того умеют они плавать или нет.