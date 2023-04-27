У жительницы Ярового мошенники выманили большее 500 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

У 35-летней жительницы Ярового мошенники выманили больше 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Со слов потерпевшей установлено, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что якобы от имени женщины поступила заявка на кредит, которую можно отменить, оформив другой займ. Потерпевшая взяла кредит в размере 576 тысяч рублей и все деньги перевела на продиктованный ей лицевой счет. Осознав, что попалась на удочку мошенников, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное деду по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».