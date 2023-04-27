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НовостиОбщество27 апреля 2023 4:26

Более 500 медиков в Алтайском крае получили региональные специальные соцвыплаты

На эти цели из краевого бюджета было направлено 11,3 млн рублей
Вера Березовская
Спецвыплаты за апрель медицинские работники указанной категории получат во второй половине мая

Спецвыплаты за апрель медицинские работники указанной категории получат во второй половине мая

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 508 медиков получили региональные специальные социальные выплаты. Об этом сообщает минздрав региона.

Выплаты были введены по инициативе губернатора Виктора Томенко специально для работников медорганизаций, которые не вошли в базовую программу ОМС и не получили федеральной поддержки. Это специалисты наркологической, психиатрической, фтизиатрической служб, которые оказывают помощь в поликлиниках прикрепленному населению.

Отмечается, что первом квартале на эти цели из краевого бюджета было направлено 11,3 млн рублей. Спецвыплаты за апрель медицинские работники указанной категории получат во второй половине мая.