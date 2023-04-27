Более 500 медиков в Алтайском крае получили региональные специальные соцвыплаты

Спецвыплаты за апрель медицинские работники указанной категории получат во второй половине мая Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 508 медиков получили региональные специальные социальные выплаты. Об этом сообщает минздрав региона.

Выплаты были введены по инициативе губернатора Виктора Томенко специально для работников медорганизаций, которые не вошли в базовую программу ОМС и не получили федеральной поддержки. Это специалисты наркологической, психиатрической, фтизиатрической служб, которые оказывают помощь в поликлиниках прикрепленному населению.

Отмечается, что первом квартале на эти цели из краевого бюджета было направлено 11,3 млн рублей. Спецвыплаты за апрель медицинские работники указанной категории получат во второй половине мая.