Некоторые агрохолдинги уже подняли цену на 23 рубля за килограмм Фото: Вера Березовская

Перед майскими праздниками в Алтайском крае подорожала свинина. Крупные холдинги подняли цену за один её килограмм минимум на 15 рублей, пишет «Амик».

По словам продавцов на рынке, оптовые цены на свиные полутуши поставщики в Алтайском крае увеличили впервые 17 апреля. Стоимость за один килограмм выросла сразу на 15 рублей, спустя неделю цена увеличилась еще на 5 рублей. Теперь покупателю за свиную шею, которую чаще всего берут на шашлык, придется вместо 360 заплатить 380 рублей за килограмм, антрекот обойдется в 300 рублей за кило.

По данным директора одного из мясных магазинов, в регионе действительно произошел заметный скачок цены на свиные полутуши. На данный момент некоторые агрохолдинги уже подняли цену на 23 рубля за килограмм. Но такие колебания он объясняет сезонностью и повышенным спросом в период майских праздников. По его наблюдениям, сначала в цене растет свинина, затем – курица, а после и говядина.