Хозяйства в Ключевском и Кулундинском районах первыми вывели технику в поля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае началась посевная кампания. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

- Хозяйства в Ключевском и Кулундинском районах первыми вывели технику в поля. Аграрии начали сеять ранние зерновые и зернобобовые - овес и пшеницу, а также подсолнечник на территории более 1200 гектаров,- рассказал Томенко.

В ближайшее время к работе подключатся хозяйства районов. В текущем году площадь посевной останется на уровне прошлого - 5,4 миллиона гектаров.