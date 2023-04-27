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НовостиОбщество27 апреля 2023 2:23

В Алтайском крае началась посевная кампания

Площадь посевной составит 5,4 миллиона гектаров
Вера Березовская
Хозяйства в Ключевском и Кулундинском районах первыми вывели технику в поля

Хозяйства в Ключевском и Кулундинском районах первыми вывели технику в поля

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае началась посевная кампания. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

- Хозяйства в Ключевском и Кулундинском районах первыми вывели технику в поля. Аграрии начали сеять ранние зерновые и зернобобовые - овес и пшеницу, а также подсолнечник на территории более 1200 гектаров,- рассказал Томенко.

В ближайшее время к работе подключатся хозяйства районов. В текущем году площадь посевной останется на уровне прошлого - 5,4 миллиона гектаров.