Присоединиться к субботнику смогут все желающие Фото: Олег УКЛАДОВ

45 тысяч человек задействуют в общегородском субботнике в Барнауле, который пройдет 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Убираться будут сотрудники организаций и муниципальные служащие, депутаты и общественники, студенты, волонтеры, активисты.

Городские улицы очистят от вытаявшего мусора, объявлений и веток. Также наведут порядок у мемориалов и памятников. Уберут парки, скверы, аллеи. Присоединиться к субботнику смогут все желающие. Телефоны, куда можно обратиться по вопросам участия, выложены на сайте администрации.