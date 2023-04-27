Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 1:39

45 тысяч человек задействуют в общегородском субботнике в Барнауле

Улицы очистят от вытаявшего мусора, объявлений и веток
Вера Березовская
Присоединиться к субботнику смогут все желающие

Присоединиться к субботнику смогут все желающие

Фото: Олег УКЛАДОВ

45 тысяч человек задействуют в общегородском субботнике в Барнауле, который пройдет 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Убираться будут сотрудники организаций и муниципальные служащие, депутаты и общественники, студенты, волонтеры, активисты.

Городские улицы очистят от вытаявшего мусора, объявлений и веток. Также наведут порядок у мемориалов и памятников. Уберут парки, скверы, аллеи. Присоединиться к субботнику смогут все желающие. Телефоны, куда можно обратиться по вопросам участия, выложены на сайте администрации.