До +26 прогреется воздух в Алтайском крае 27 апреля 2023

В Барнауле день пройдет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

27 апреля Алтайском крае значительно потеплеет. О прогнозе погоды на день рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, по западу местами столбик термометра поднимется до +26. Местами по востоку пройдет небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.