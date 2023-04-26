508 медиков на Алтае получили «губернаторские» выплаты

В первом квартале на эти цели из бюджета края направили 11,3 млн. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае 508 медработников получили краевые специальные социальные выплаты, введенные по инициативе губернатора Виктора Томенко, сообщает региональный минздрав.

В группу получателей вошли специалисты психиатрической, наркологической, фтизиатрической служб поликлиник. Выплаты устанавливаются в размерах, аналогичных федеральным. По итогам трех месяцев деньги получили 169 врачей, 278 специалистов среднего звена и 61 – младшего. Спецвыплаты за апрель медики получат во второй половине мая.

Отмечается, что в первом квартале на эти цели из бюджета края направили 11,3 млн. рублей. Всего в 2023 году запланировано порядка 70 млн. рублей.