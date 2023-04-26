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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:52

Три мертвецки пьяные свиристели упали на землю в Барнауле

Птицы наелись забродивших ягод
Александра Сапожкова
Сейчас для птиц ищут укромное место

Сейчас для птиц ищут укромное место

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула у лицея № 3 на ул. Матросова заметили пьяных свиристелей, сообщает Алтапресс.

Одна из них врезалась в окно и упала на землю, а две другие просто упали с дерева. Сейчас для птиц ищут укромное место, чтоб они пришли в себя и чтобы в это время их не съели коты или кто-нибудь случайно не наступил.

Отметим, птицы пьянеют от забродивших мелких яблок или рябины. Увидев на земле свиристель, необходимо просто положить ее в спокойное место.