Отделения почты на Алтае в майские праздники изменят график работы

Пособия и пенсии и доставят по графику Фото: Олег УКЛАДОВ

Отделения почты в Алтайском крае изменят график работы в майские праздники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, 1 и 9 мая будут выходными для всех отделений. 2-7 мая они будут работать в обычном режиме. А 8 мая - по графику воскресенья (исключение - круглосуточные отделения).

В выходные письма и печатные издания почтальоны разносить не будут. А пособия и пенсии и доставят по графику, согласованному с реготделением Соцфонда.

Уточнить актуальное расписание работы отделений можно здесь.