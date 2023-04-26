Отделения почты на Алтае в майские праздники изменят график работы

Пособия и пенсии и доставят по графику
Фото: Олег УКЛАДОВ
Отделения почты в Алтайском крае изменят график работы в майские праздники. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, 1 и 9 мая будут выходными для всех отделений. 2-7 мая они будут работать в обычном режиме. А 8 мая - по графику воскресенья (исключение - круглосуточные отделения).
В выходные письма и печатные издания почтальоны разносить не будут. А пособия и пенсии и доставят по графику, согласованному с реготделением Соцфонда.
Уточнить актуальное расписание работы отделений можно здесь.