Для экс-ректора бийского вуза Мокрецовой собирают деньги, чтобы ее выпустили под залог

Экс-ректора подозревают в превышении должностных полномочий. Фото Сергея Кулыгина

Близкие экс-ректора Алтайского гуманитарно-педагогического университета Людмилы Мокрецовой собирают деньги, чтобы ее выпустили под залог из СИЗО. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Издание отмечает, что по городу распространяются слухи, будто женщина уже вышла из СИЗО под залог в 7 млн руб. Но информация не соответствует действительности. Между тем, близкие Мокрецовой в качестве денежного обеспечения залога действительно готовы внести 7 млн рублей.

Алтайский краевой суд рассмотрит апелляцию о просьбе смягчить меру пресечения для Мокрецовой 28 апреля. Напомним, экс-ректора подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия она завладела 1,6 млн руб., которые предназначались для ее подчиненных в качестве стимулирующих выплат.