Фабрика предпринимательства: как в Барнауле детей учат основам бизнеса

Фабрика предпринимательства Фото: Екатерина Шахова

В Барнауле дети в возрасте от 9 до 16 лет уже попробовали открыть свое дело: они выращивают микрозелень, делают мыло, сладости и многое другое, а после получают первые деньги от продаж на специальных ярмарках. Все необходимые знания и помощь от профессиональных наставников ребята получают на «Фабрике предпринимательства».

Школа для юных бизнесменов работает в краевой столице уже третий год. В этом году ее окончат 93 ребенка.

Фабрика предпринимательства Фото: Екатерина Шахова

Микрозелень, мыло ручной работы, шоколад — продукция учеников школы сразу притягивает взгляд. На протяжении девяти месяцев они посещают множество разных мастер-классов, где пробуют себя. С ними занимаются наставники — опытные предприниматели, которые делятся опытом со школьниками. После получения теоретических знаний ребята приступают к производству собственного продукта и учатся монетизировать свое хобби.

Фабрика предпринимательства Фото: Екатерина Шахова

«Курс в нашей школе состоит из трех блоков. Это лидерство, ораторское мастерство и введение в предпринимательство, — рассказывает руководитель проекта «Фабрика предпринимательства» в Барнауле Инна Тихонова. — В последнем блоке мы изучаем маркетинг: как должна выглядеть упаковка, изучаем холодные продажи. Многие не понимают, зачем детям знания о бизнесе. Но это как кататься на коньках, чем раньше начнешь, тем легче это будет даваться».

Реализация продукции учеников проходит на специальных ярмарках. Последняя проходила в ТЦ Galaxy, и сумма выручки у ребят стала больше — если в прошлом году они заработали 27 тысяч рублей, то в этом году уже 38 тысяч рублей.

Шестиклассник Платон Елистратов представил на ярмарки микрозелень. По его словам, это очень перспективное направление, которое набирает обороты, благодаря популяризации здорового образа жизни.

«В соцсетях я посмотрел множество видео о микрозелени и захотел попробовать. Я выращиваю рукколу, горох, редис, брокколи в солнечной части квартиры. Ночью включаю фитолампу. В дальнейшем планирую развиваться и открыть магазин», — рассказывает Платон.

Еще одна ученица школы, 16-летняя Кристина Гусельникова, делает сладости — эклеры, пирожные, торты. Свой бизнес она продвигает в соцсетях и уже получает первые заказы.

Накануне на базе школы предпринимателей открыли некоммерческий проект «Родительский клуб». В его рамках занимаются с родителями учеников общеобразовательных школ совершенно бесплатно.

«Реализовать проект удалось, в том числе благодаря центру «Мой бизнес», благодаря поддержке которого мы сильно выросли. Нам помогли осознать нашу миссию», — заключила Инна Тихонова.

Справка

Центр «Мой бизнес» работает в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».