Алтайские железнодорожники обновили почти 100% вагонов на пригородных поездах

Виктор Томенко пообщался с железнодорожниками. Фото Антона Червякова

За три года парк вагонов пригородного сообщения Алтайского края обновили на 95%. Общий объем инвестиций составил около 2 млрд рублей, а в 2023 году он увеличится практически вдвое. Об этом говорилось на встрече губернатора края Виктора Томенко с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем и железнодорожниками Новоалтайска.

Глава региона уточнил, что обновление идет не только за счет приобретения новых вагонов, но и за счет введения новых электропоездов. А каждый такой поезд стоит под полмиллиарда рублей.

- Еще два новых поезда мы ожидаем в этом году. Это и облик наших пригородных перевозок изменит, и настроение людей, - сказал Виктор Томенко.

При этом в регионе растут пассажироперевозки на ж/д транспорте, и львиная доля перевезенных пассажиров приходится именно на пригородное сообщение. Так, в минувшем году из края отправили 8,3 млн пассажиров, из них 7,7 млн перевезли в пригородном сообщении.

Росту числа пассажиров способствовал и удобный график, и увеличение составности поездов, и предоставление льгот и многое другое.

- Чтобы поддерживать приемлемый уровень тарифов, а у нас льготников под 800 тысяч, мы даем субсидии из бюджета края. В прошлом году на это направили более 400 млн. рублей, а в этом запланировали уже 520 млн., - сказал глава региона.