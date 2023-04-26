Виктор Томенко: 18 тысяч жителей Алтайского края получили за год высокотехнологическую медпомощь

В этой больнице лечат не только железнодорожников. Фото Антона Федотова

Объем высокотехнологической медпомощи на Алтае вырос втрое. За год ее получили 18 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор края Виктор Томенко во время осмотра клинической больницы «РЖД-Медицина» в Барнауле.

Осмотр состоялся во время рабочей встречи с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем. Виктору Томенко рассказали, что в этой больнице лечат не только железнодорожников. Ежегодно там получают высокотехнологическую помощь по разным профилям около 400 жителей региона.

- А в целом по краю мы вышли на 18 тысяч. 10 лет назад эта цифра была в три раза меньше, - отметил губернатор.

Также он добавил, что в крае благодаря национальному проекту обновили медицинское оборудование - на 4 млрд рублей закупили более 700 единиц.