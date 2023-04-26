Учителей на Алтае попросили не общаться в родительских чатах в WhatsApp

Прямого запрета на использование на рабочих местах иностранных сервисов в школах не поступало Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийским учителям посоветовали отказаться от мессенджера WhatsApp* при общении со школьниками и родителями в чатах. Объясняется это тем, что в России постепенно переходят с зарубежных на российские мессенджеры, пишет «Бийский рабочий».

Для общения педагогам рекомендуют, в частности, «VK Мессенджер». А некоторые давно уже перешли в телеграм-каналы. При этом аккаунты учителей в WhatsApp для личного общения с родителями по-прежнему доступны.

Также отмечается, что прямого запрета на использование на рабочих местах иностранных сервисов в школах не поступало.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена.