В честь ветерана и бывшего прокурора в Барнауле организовали чемпионат по футболу

Такой турнир проводится впервые Фото: Прокуратура Алтайского края

В связи с предстоящим Днем Победы прокуратура Алтайского края организовала в Барнауле чемпионат по футболу на кубок Ивана Гущина.

Как сообщили в ведомстве, Иван Гущин - ветеран Великой Отечественной войны, прокурор Алтайского края с 1980 по 1991 годы, заслуженный юриста РСФСР. В соревнованиях. организованных в его честь, приняли участие более 400 подростков в возрасте 13-14 лет. Сегодня, 26 апреля на стадионе Алексея Смертина в Барнауле проходят финальные игры, в которых принимают участие восемь команд.

Отмечается, что такой турнир проводится впервые, и в будущем станет доброй традицией.