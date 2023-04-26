На барнаульском Ковше отреставрируют старую электростанцию с башней

Здание является памятником градостроительства и архитектуры Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле отреставрируют здание-памятник на Ковше. Этим займется компания «Родные берега», сообщает «Толк».

Объект находится на ул. Промышленной, 8, на площадке в 2,2 тыс. кв. метров. Это первая в городе электростанция с башней. Она построена в 1900 году и является памятником градостроительства и архитектуры. Каким станет объект после реставрации и что в нем планируют разместить, пока не сообщается.

Примечательно, что в минувшем году общественники намеревались обследовать это сооружение и разработать комплекс мер по его сохранению и благоустройству участка с музыкальными фонтанами, парком и спуском к гавани.