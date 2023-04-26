На Бийский олеумный завод может вернуться прежний директор, осужденный за растрату

Бийский олеумный завод. Фото пресс-службы БОЗ.

Бийский олеумный завод может покинуть команда во главе с директором Максимом Крючковым, сообщает «Бийский рабочий».

По данным издания, Крючков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Также покинуть завод может и Сергей Ларейкин, исполнительный директор БОЗ.

Как сообщают источники, кадровые перестановки связаны с возможным возвращением Петра Переведенцева, руководившим заводом с 2008 по 2012 год. Официально он увольнялся в связи «с разбалансированностью экономического развития». Однако кулуарно обсуждалось, что с ним не собираются продлевать договор, к тому же разгорался скандал с уголовным делом о покушении на растрату.

- Суд установил, что Переведенцев потратил около 45 тыс. руб. за счет предприятия на путевки в Белокуриху для знакомых. В итоге ему присудили штраф 150 тыс. руб., - пишет издание.

За это время Петр Переведенцев побывал учредителем нескольких ООО, возглавлял уральский технопарк «Тракторозаводский», Челябинский тракторный завод, а также Ассоциацию промышленников и предпринимателей Дзержинска.