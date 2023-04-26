Большинство жителей Алтая наряжается на работу

59% считают, что одежда повышает авторитетность в глазах коллег, начальства и клиентов Фото: Олег УКЛАДОВ

73% жителей Алтайского края считают, что одежда влияет на работу карьеру. Опрос провел исследовательский центр Зарплаты.ру.

Как выяснилось, большинство жителей региона много времени тратят на подготовку рабочих нарядов. Стирают и гладят одежду специально для работы 45%; стирают, гладят, отпаривают, чистят от катышков и осуществляют другой уход 35%; а 20% - только стирают. Также 68% признались, что всегда обращают внимание, как одеваются их коллеги.

- На вопрос: влияет ли одежда и внешний вид на карьеру, «определенно да» ответили 73%. 59% считают, что одежда повышает авторитетность в глазах коллег, начальства и клиентов, 21% уверены, что удобство одежды влияет на производительность, 15% считают, что красивый внешний вид повышает настроение, что отражается на рабочих результатах, - отмечает исследовательский центр.

Лишь 7% респондентов уверены, что одежда не оказывает на работу и карьеру никакого влияния.