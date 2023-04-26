Жители Камня-на-Оби давали взятки фельдшеру за выдачу справок

Подозреваемые перечисляли медику суммы от 10 тыс. до 275 тыс. рублей Фото: Александра Сапожкова

В отношении шестерых жителей Камня-на-Оби возбудили дела по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Подробности сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

По информации ведомства, подозреваемые с 2019 по 2022 год перечисляли фельдшеру поликлиники суммы от 10 тыс. до 275 тыс. рублей. За это медик выдавал им медицинские справки для замены или получения водительских прав. Необходимый медосмотр у врачей горожане при этом не проходили.

- В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, свидетельствующей о совершении гражданами преступления, - сказали в ведомстве.

Действиям фельдшера также будет дана правовая оценка.