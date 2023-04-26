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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 1:52

Жители Камня-на-Оби давали взятки фельдшеру за выдачу справок

Уголовное дело возбудили в отношении шестерых человек
Александра Сапожкова
Подозреваемые перечисляли медику суммы от 10 тыс. до 275 тыс. рублей

Подозреваемые перечисляли медику суммы от 10 тыс. до 275 тыс. рублей

Фото: Александра Сапожкова

В отношении шестерых жителей Камня-на-Оби возбудили дела по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Подробности сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

По информации ведомства, подозреваемые с 2019 по 2022 год перечисляли фельдшеру поликлиники суммы от 10 тыс. до 275 тыс. рублей. За это медик выдавал им медицинские справки для замены или получения водительских прав. Необходимый медосмотр у врачей горожане при этом не проходили.

- В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, свидетельствующей о совершении гражданами преступления, - сказали в ведомстве.

Действиям фельдшера также будет дана правовая оценка.