Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 12:33

В Алтайском крае официально отменили шествие «Бессмертного полка»

Решение принято на федеральном уровне
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Офлайн шествия не будет

Офлайн шествия не будет

Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края объявили об официальной отмене на 9 мая шествия «Бессмертного полка».

– Это решение было принято на федеральном уровне и касается всех регионов страны, - пояснили в правительстве края. – Но День Победы мы отпразднуем обязательно! 9 мая возложим цветы к мемориалам, прямую трансляцию прохождения войск Барнаульского гарнизона как обычно можно будет посмотреть и по телевизору, и в интернете.

В обязательном порядке состоится торжественное поздравление героев: ветеранов, вдов, тружеников тыла и всех причастных к Великой Победе.