В Алтайском крае официально отменили шествие «Бессмертного полка»

Офлайн шествия не будет Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края объявили об официальной отмене на 9 мая шествия «Бессмертного полка».

– Это решение было принято на федеральном уровне и касается всех регионов страны, - пояснили в правительстве края. – Но День Победы мы отпразднуем обязательно! 9 мая возложим цветы к мемориалам, прямую трансляцию прохождения войск Барнаульского гарнизона как обычно можно будет посмотреть и по телевизору, и в интернете.

В обязательном порядке состоится торжественное поздравление героев: ветеранов, вдов, тружеников тыла и всех причастных к Великой Победе.