Из Алтайского края стали реже уезжать

Согласно данным статистики, из Алтайского края за январь-февраль текущего года в регионы РФ убыли 2605 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно официальной статистике, в этом году миграция населения из Алтайского края сократилась в разы. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на Алтайкрайстат.

За первые два месяца этого года регион покинули всего 211 человек, что в десять раз меньше данных за аналогичный период года минувшего.

– Согласно данным статистики, из Алтайского края за январь-февраль текущего года в регионы РФ убыли 2605 человек, а прибыли из других субъектов РФ только 2058 человек, - сообщает источник.

При этом международная миграция в плюсе – приехали 1037 человек, а отбыли 701. Из стран СНГ в крае обосновались 979 человек, а вот обратно выехали 640. И вот если рассматривать все потоки в совокупности, то получается, что убыль населения сократилась.