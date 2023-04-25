На Алтае загорелся поезд

Тушение локомотива Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На станции Среднесибирская в Алтайском крае произошло возгорание поезда.

– Возгорание произошло в обшивке резервного локомотива. Технику отбуксировали в безопасное место, пожарные в считанные минуты ликвидировали горение, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Всего за минувшие сутки, 24 апреля, в Алтайском крае произошло 79 пожаров. Из них в жилом секторе десять. В Барнауле ликвидировано три возгорания.