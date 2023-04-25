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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 9:45

На Алтае загорелся поезд

Пожар ликвидировали за считанные минуты
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Тушение локомотива

Тушение локомотива

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На станции Среднесибирская в Алтайском крае произошло возгорание поезда.

– Возгорание произошло в обшивке резервного локомотива. Технику отбуксировали в безопасное место, пожарные в считанные минуты ликвидировали горение, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Всего за минувшие сутки, 24 апреля, в Алтайском крае произошло 79 пожаров. Из них в жилом секторе десять. В Барнауле ликвидировано три возгорания.