В Бийске до 2 июля перекроют движение по улице Ленина

Закрытый участок улицы Ленина. Скриншот сайта 2Гис

С 25 апреля по 2 июля в Бийске ограничили проезд по улице Ленина. Это связано с капремонтом тепловых сетей.

– Сегодня начинаем капитальный ремонт теплосетей в центральной части Бийска. Развертываем земельные работы по ул. Ленина, где предстоит заменить 230 метров трубопровода диаметром 325 мм, - сообщают в СГК.

Это значит, что до 2 июля будет ограничено движение транспорта на Ленина в границах улицы Кирова и переулка Двойных. Как заверили энергетики, для проведения работ потребуется лишь кратковременное отключение горячей воды для врезки трубопровода в действующую теплосеть. В остальное время ограничений не предвидится.

Так же в СГК добавляют, что при благоприятных погодных условиях возможно капитальный ремонт завершится раньше.