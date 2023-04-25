Барнаульцы жалуются на состояние кладбищ

Поврежденные могилы. Скриншот поста в группе Barnaul22

Сегодня, в Родительский день, многие барнаульцы отправились на кладбища, где покоятся их родные и близкие. Некоторые из них были в шоке от увиденного, что за зиму стало с могилками.

– Хочу придать огласке, как следят за кладбищем на Ковыльной,8а. Была 12 апреля - было все хорошо, а сегодня вот так все раскурочено. И никто ничего не видел, но следы от машины и трактора есть. Кто это сделал, у тебя совести нет? Я не знаю, кто там находился из ответственных. Меня, можно сказать, послали, - рассказала горожанка на странице сообщества Barnaul22.

Судя по опубликованным снимкам, у оградки оторвали калитку, саму ее испачкали грязью, помяли. Совершенно очевидно, что, судя по протектору, мимо проезжал трактор и задел ее. Но вопрос в том, почему не исправили и не принесли извинения.

Другие участники сообщества подтверждают, что к руководству данного кладбища у них давно накопились вопросы:

– Там беспредел полный, копают, где им самим захотелось, а не то место, что выбрали и заплатили. На всех кладбищах мусорные контейнеры стоят, а тут мусор валят в кучу на поле, все разлетается по ближайшим могилам. Зла уже не хватает, хоть каждый день приезжай и убирайся, - добавляет другая участница группы.