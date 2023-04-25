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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 6:42

78-летняя женщина на самокате попала в аварию в Барнауле

Пострадавшей потребовалась помощь медиков
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Самокат

Самокат

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 23 апреля, в Барнауле произошло ДТП с участием самоката и все бы ничего, но на нем передвигалась 78-летняя женщина.

Как пояснили в Госавтоинспекции, авария произошла около 3 часов дня на улице Белинского, 14. Пожилая самокатчица во время поворота врезалась в иномарку Toyota Gaia, за рублем которой находился 31-летний мужчина.

– В результате ДТП водитель самоката получила телесные повреждения, - добавляют в ведомстве.

Предполагаемую виновницу аварии доставили в первую «горку», где ей оказали медпомощь, после чего отпустили домой.