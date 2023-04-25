Алтайский врач акушер-гинеколог удостоена высокой государственной награды

Римма Дерявкина. Фото: ТГ-канал Виктора Томенко

Врач акушер-гинеколог Диагностического центра Алтайского края Римма Дерявкина удостоены высокой государственной награды.

– Ей присвоено звание «Заслуженного врача РФ», - пишет в своем Телеграм-канале губернатор края Виктор Томенко.

Нагрудный знак медику вручил глава минздрава РФ Михаил Мурашко. Пользуясь случаем и глава региона также поздравил Римму Сергеевну с очередным достижением в ее карьере.

Кстати, стаж работы акушера-гинеколога составляет больше 30 лет и большую часть она как раз отработала в Диагностическом центре.