Алтайский врач акушер-гинеколог удостоена высокой государственной награды

Римма Дерявкина. Фото: ТГ-канал Виктора Томенко
Врач акушер-гинеколог Диагностического центра Алтайского края Римма Дерявкина удостоены высокой государственной награды.
– Ей присвоено звание «Заслуженного врача РФ», - пишет в своем Телеграм-канале губернатор края Виктор Томенко.
Нагрудный знак медику вручил глава минздрава РФ Михаил Мурашко. Пользуясь случаем и глава региона также поздравил Римму Сергеевну с очередным достижением в ее карьере.
Кстати, стаж работы акушера-гинеколога составляет больше 30 лет и большую часть она как раз отработала в Диагностическом центре.