Остановки и ограждения красят в Барнауле

Покраска ограждений в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

После зимы Барнаул продолжают приводить в порядок. Сейчас сотрудники «Автодорстроя» занимаются покраской остановок и ограждений вдоль дорог и тротуаров.

Однако прежде чем приступить к работам, их очищают от пыли, грязи, песка и объявлений.

– За выходные дорожники покрасили ограждения на пересечении проспектов Строителей и Ленина, Красноармейского и Строителей, на проспекте Калинина в районе путепровода, на площади Октября и улицы Эмилии Алексеевой, - сообщают в пресс-службе мэрии.

И это далеко не полный список работ. И в ближайшее время они продолжатся.

Вместе с тем, «Автодорстрой» настоятельно рекомендует обращать внимание на проводимые работы и таблички «Окрашено», дабы исключить негативные моменты.