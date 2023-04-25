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НовостиОбщество25 апреля 2023 4:04

Остановки и ограждения красят в Барнауле

Горожан призывают обращать внимание на таблички «Окрашено»
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Покраска ограждений в Барнауле

Покраска ограждений в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

После зимы Барнаул продолжают приводить в порядок. Сейчас сотрудники «Автодорстроя» занимаются покраской остановок и ограждений вдоль дорог и тротуаров.

Однако прежде чем приступить к работам, их очищают от пыли, грязи, песка и объявлений.

– За выходные дорожники покрасили ограждения на пересечении проспектов Строителей и Ленина, Красноармейского и Строителей, на проспекте Калинина в районе путепровода, на площади Октября и улицы Эмилии Алексеевой, - сообщают в пресс-службе мэрии.

И это далеко не полный список работ. И в ближайшее время они продолжатся.

Вместе с тем, «Автодорстрой» настоятельно рекомендует обращать внимание на проводимые работы и таблички «Окрашено», дабы исключить негативные моменты.