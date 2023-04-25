В Барнауле Госинспекция выявила нарушения в управлении одного из домов

Дом на ул. Челюскинцев, 76 Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В одной из барнаульских многоэтажек сложилась странная и противозаконная ситуация – дом одновременно обслуживает управляющая компания и ТСН. Подробнее об этом рассказал «Толк».

Речь идет о доме на улице Челюскинцев, 76. Как выяснили специалисты Госинспекции, многоэтажку обслуживает управляющая компания «Возрождение» и ТСН «Монтажник», а такого не может быть, поскольку это противоречит закону. Однако информации о последнем на специализированных ресурсах нет.

– При этом ТСН «Монтажник» фактически осуществляет обслуживание подъездов №1 и 2 многоквартирного дома №76 на ул. Челюскинцев в Барнауле, что подтверждается предъявлением платы за жилое помещение и коммунальные услуги по квартирам с 1-й по 30-ю, – говорится в ответе ведомства на обращение одного из жителей этой многоэтажки.

Вместе с тем и к управляющей компании у инспекции возникли вопросы. В частности, она не разместила в системе ГИС ЖКХ протокол о голосовании и наделении ее полномочиями. Нет и актов оказываемых услуг.

В итоге Госинспекция направила в адрес УК предостережение, а в адрес ТСН – информационное письмо с требованием соблюдать решение собственников, проголосовавших за работу управляющей компании.

Также письмо направлено в администрацию Барнаула с требованием оказать жителям методологическую и информационную поддержку для проведения общедомового собрания.