Пасека Фото: газеты «Бийский рабочий»

С приходом тепла в Бийске пасечники уже выпустили пчел, но кто-то пожалел, поскольку вновь ударили морозы и они погибли.

Обо всех премудростях содержания этих медоносных существ «Бийскому рабочему» поведал опытный пасечник Николай. По его словам, пчел пора выпускать когда наступают более-менее продолжительные теплые дни. Судя по погоде в этом году, самое благоприятное время только-только наступает. А те, кто решил это сделать раньше – уже пожалели.

– Пчеловоды достают чистые ульи, и переселяют пчел, бережно доставая каждую рамочку из их старого места обитания и переставляя их в чистый улей, - пишет издание.

После зимовки старый улей надо обработать и привести в порядок: отмыть и обжечь паяльной лампой. Так пропадут все паразиты, которые могли скопиться за несколько месяцев.

Когда пчелы оказываются на свободе, они сразу же отправляются к первоцветам. Сейчас это верба, мать и мачеха, куриная слепота и другие маленькие цветочки. У маленьких тружеников главная задача – скорее откормить матку, чтобы она дала новое потомство.