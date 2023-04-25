В Барнауле мыши облюбовали дом в центре города

Мышь в подъезде. Скриншот страницы vk.com/incident22

Жители дома №73 на проспекте Ленина жалуются на мышей, которые буквально атаковали подъезды.

– Они бегают по дворовой территории. Звонили в УК «Интер» еще две недели назад, бесполезно. Никаких мер управляющая компания не предпринимает, - рассказывает участница сообщества «Инцидент Барнаул» Людмила.

По ее словам, в доме уже много лет нет дворника, как результат – антисанитария. По всей видимости, именно это привлекло хвостатых новосел.

Однако это проблема не только этого дома. В комментариях барнаульцы жалуются на крыс в доме на Павловском тракте, в общежитии на Потоке. Кроме того, участники паблика сетуют на то, что жильцы сами виноваты в антисанитарии и не проводят субботники, а еще истребили подвальных котов, которые и должны бороться с мышами и крысами.