За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали более 70 термически активных точек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

С 25 по 28 апреля местами в Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС

– В связи с установившейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров, – подчеркнули спасатели.

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали более 70 термически активных точек. Составили 8 протоколов по фактам нарушения правил пожарной безопасности, вынесли 31 предостережение, несколько нарушителей привлекли к административной ответственности.

В МЧС напоминают, что возгорания в природной среде крайне опасны. Жителей и гостей региона призывают не сжигать мусор и сухую траву. Также нельзя разжигать костры, бросать непотушенные спички и сигареты.