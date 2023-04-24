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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:35

Барнаульцы не слишком активно покупают VIP-билеты на концерт Ольги Бузовой

Барнаульцы не слишком активно покупают VIP-билеты на концерт Ольги Бузовой
Герман Архаров
Концерт пройдет 12 мая

Концерт пройдет 12 мая

Фото: Вера Березовская

Жители Барнаула пока не очень активно торопятся приобретать VIP-билеты на концерт Ольги Бузовой в краевой столице. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс Афиша».

Концерт певицы состоится 12 мая. В продаже имеются билеты в фан-зону, на танцпол, а также на VIP-места на столиках и балконах.

По информации на вечер 24 апреля, на балконе свободно 56 мест. Стоимость билетов 5-6 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что в 2019 году Ольга Бузова приезжала на Яровое.