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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:51

Бродячая собака покусала 12-летнюю бийчанку

Собака напала на улице
Герман Архаров
Фельдшеры оказали ребенку первую помощь и доставили в травмпункт

Фельдшеры оказали ребенку первую помощь и доставили в травмпункт

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске собака покусала 12-летнюю девочку. Об этом сообщает городская станция скорой помощи.

Все произошло вечером 23 апреля на одной из улиц бийского поселка Нагорный. Собака укусила девочку за голень. Родственники пострадавшей вызвали скорую помощь, через 11 минут медики были на месте.

Фельдшеры оказали ребенку первую помощь и доставили в травмпункт.

Ранее мы писали о том, что в Бийске бродячие животные станут муниципальной собственностью