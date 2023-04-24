«Ростелеком» создаст цифровую карту сельхозземель Алтайского края и Республики Алтай

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Заказчиком проекта выступает Министерство сельского хозяйства России.

Цифровая карта необходима для обеспечения актуальными данными единой федеральной информационной системы (ЕФИС) и поддержки сельхозпроизводителей. «Ростелекому» для ее создания предстоит собрать материалы из архивов и действующих документов, провести оценку использования земель, их состояния и определить границы.

«Мы продолжаем вести работы по госпрограмме эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса страны. Проект важен как для регионального министерства сельского хозяйства, так и для местных сельхозпроизводителей. Актуализация границ позволит увидеть земли, которые раньше относились к сельхозугодьям, со временем, к примеру, заросли кустарником, но при этом снова могут быть вовлечены в оборот. С помощью этого сервиса мы сможем более эффективно оказывать господдержку предпринимателям при оформлении субсидий, предоставлять сведения по запросам смежных ведомств и бизнеса, интегрировать в продукт новые решения», — сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Виталий Махалов.

Итогом работ станет многослойная цифровая модель сельхозземель двух регионов: населенных пунктов, промышленной зоны, особо охраняемых территорий, водного и лесного фондов и территорий запаса. Интерактивная карта с возможностью масштабирования, навигации, удобным интерфейсом будет загружена в программное обеспечение «РусГИС»*, доступ к которому предоставлен Минсельхозу России и органам власти Алтайского края и Республики Алтай.

«Созданием цифровой карты сельхозземель мы продолжаем совершенствовать РусГИС. Сейчас нам предстоит сложнейшая задача — собрать воедино пространственные данные и оцифровать множество архивных документов, начиная с 80-х годов прошлого века. Руководитель проекта Вячеслав Бутин 19 апреля отчитался перед министерством о ходе исполнения госконтракта, работы идут в соответствии с планом. У нас есть технологический, кадровый потенциал и все необходимые ИТ-ресурсы, чтобы с это задачей успешно справиться», — отметил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

По условиям госконтракта, работы по созданию цифровой карты-схемы сельхозземель двух регионов должны быть завершены в октябре 2023 года.

Для справки: В 2022 году «Ростелеком» успешно реализовал госконтракт на выполнение работ по установлению границ земель сельскохозяйственного назначения и созданию цифровой карты в Республике Мордовия.

*«РусГИС» — национальная геоаналитическая платформа для отраслевых решений, геосервисов и данных. Решение создано «Ростелекомом» на основе облачных web-технологий и выведено на рынок в 2016 году. Программно-аппаратный комплекс позволяет собирать, группировать и анализировать информацию из различных источников, а также осуществлять по данному направлению межведомственное взаимодействие.

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