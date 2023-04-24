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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:55

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла

Полицейское проводят проверку
Герман Архаров
На месте аварии

На месте аварии

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Михайловском районе Алтайского края в ДТП погиб водитель квадроцикла. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло вечером 23 апреля в селе Михайловское. По предварительным данным, 45-летний водитель квадроцикла не справился с управлением на пересечении улиц Советской и Карла Маркса и врезался в ограждение одного из домов.

В результате аварии водитель скончался на месте ДТП. Его пассажир получил травмы, пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.