В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла

На месте аварии Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Михайловском районе Алтайского края в ДТП погиб водитель квадроцикла. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло вечером 23 апреля в селе Михайловское. По предварительным данным, 45-летний водитель квадроцикла не справился с управлением на пересечении улиц Советской и Карла Маркса и врезался в ограждение одного из домов.

В результате аварии водитель скончался на месте ДТП. Его пассажир получил травмы, пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.